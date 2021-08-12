Власти Афганистана готовы допустить талибов* до управления страной в обмен на мир

Власти Афганистана готовы предложить талибам* "участие в управлении страной в случае прекращения насилия и военных действий", заявил министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар в эфире радио "Эхо Москвы".

Ранее стало известно, что талибы* находятся уже в 130 км от столицы Афганистана – Кабула, сейчас они ведут бои за другой крупный город – Кандагар. В целом "Талибан"* контролирует уже значительную часть территории и границы страны.

*талибы, "Талибан" – террористическое движение, запрещено в России.