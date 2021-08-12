Лавров ответил на слова Лукашенко о признании Крыма

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о признании Крыма, заявил, что полуостров как часть России входит в состав Союзного государства.

Глава МИД РФ напомнил, что с 1999 года действует Договор о Союзном государстве. Согласно ему, территорией Союзного государства является территория Белоруссии и России.

"По нашему законодательству Республика Крым, естественно, — это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями", - приводят "Известия" слова Лаврова.

Напомним, на вопрос о том, когда Белоруссия признает Крым российским, Лукашенко заявил: когда "последний олигарх в России" начнет поставлять туда продукцию. При этом лидер Белоруссии подчеркнул, что пойдет на этот шаг, хотя его "многое связывает", например, Будапештский меморандум.

Инсайдер РИА Новости ранее отметил, что вопрос признания Крыма отражен в союзном договоре России и Белоруссии: Союзное государство состоит из территорий государств-участников, которые определяются их конституциями.

В Госдуме указали на то, что Лукашенко ушел от прямого ответа на вопрос о статусе полуострова.