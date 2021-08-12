12 Августа 2021
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Наука и техника В России
Коллаж с Дмитрием Рогозиным. (2021) | Фото: скриншот / Twitter / Известия

"Просверлено в условиях невесомости": стали известны подробности о "дыре" в корабле "Союз"

Стали известны подробности о появлении "дыры" в обшивке космического корабля "Союз" в 2018 году. Источник ТАСС сообщил, что отверстие было просверлено в условиях невесомости человеком, незнакомым с устройством корабля.

"Из восьми отверстий только одно было сквозное, остальные насверлены словно с отскоками сверла, что, скорее, говорит о сверлении именно в условиях невесомости без необходимого упора", - сказал собеседник агентства.

По его словам, одно отверстие пытались просверлить в шпангоуте корабля. "То есть сверлил кто-то, не проходивший подготовку по устройству именно корабля "Союз МС", - отметил он.

Российские космонавты из-за обнаружения отверстия в "Союзе МС-09" прошли проверку на полиграфе, астронавты NASA отказались, добавил инсайдер.

В 2019 году Роскосмос заявлял, что выяснил причины появление отверстия, но пока не собирается раскрывать информацию общественности.

Напомним, корабль "Союз МС-09"отправился на МКС в начале июня 2018 года. 30 августа на станции произошла утечка воздуха. Специалистам удалось выявить место разгерметизации. Им оказался боковой отсек "Союза".

Сначала сообщалось, что разгерметизация произошла из-за производственного брака. Однако затем Рогозин заявил, что обшивка "Союза" была повреждена сверлом. 20 декабря экипаж "Союза МС-09" доставил на Землю улики, необходимые для расследования причин появления "дырки".

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Теги: отверстие, союз, мкс, невесомость, роскосмос



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