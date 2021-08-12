В Надыме пассажир-инвалид получил травму при посадке в самолёт "Ямала"

Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения АО "Надымское авиапредприятие" и АО "АТК "Ямал" законодательства о защите прав инвалидов и воздушного законодательства. Поводом стала появившаяся информация о том, что пассажир-инвалид получил в аэропорту Нвдыма травму, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, 11 августа состоялся рейс YC-148 авиакомпании "Ямал" из Надыма в Тюмень. С помощью кресла-коляски грузчики привезли пассажира-инвалида к самолёту и руками подняли на борт. После этого грузчики покинули борт. Во время подготовки к вылету бортпроводник обнаружил кровь на задней поверхности ноги пострадавшего. Об этом сообщили командиру судна. Медицинскую помощь ему оказали в аэропорту.

В рамках прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства случившегося.