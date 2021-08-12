В Тюмени возбудили уголовное дело в отношении владельца частного музея за хранение боеприпасов

В отношении владельца частных коллекций в Тюмени возбудили очередное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по региону. Однако теперь ситуация касается уголовного дела за незаконное приобретение и хранение боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Напомним, что ранее тюменцу также приписывали ст. 7.15.1 КоАП РФ за незаконный оборот археологических предметов. Мужчина не только принимал участие в незаконных раскопках, но и скупал, а также продавал найденные ценности и вооружение на территории девяти объектов археологического наследия региона. До сбыта исторические артефакты XIV-XV вв. находились в музее на ответственном хранении. Всего при обыске музея было изъято и направлено на экспертизу 1,5 тыс. предметов археологии, которые могут представлять научную и культурно-историческую ценность

Из многоквартирного жилого дома также были изъяты неразорвавшийся шрапнельный артиллерийский снаряд калибра 76 мм, который напрямую подвергал всех жильцов опасности. Позже боеприпасы вывезли и уничтожили сотрудники Росгвардии.