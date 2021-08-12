В Тюменской области двум селянам вменили убийство человека на спор

26- и 32-летним жителям Абатского района вменяют убийство человека, совершённое на спор, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Тюменской области.

Трагедия разыгралась в Абатском в ночь на 19 сентября 2015 г. Предполагаемые участники криминального дуэта во время застолья поспорили, сможет ли младший из них убить первого встречного. Он решил доказать, что сможет. На автомобиле одного из них парочка подыскала в селе Абатское свою жертву. Им оказался их нетрезвый 50-летний односельчанин, который возвращался домой с вечеринки.

Злоумышленники предложили мужчине подвезти его домой, на что тот согласился. Доехав до соседней улицы, спорщики избили жертву, а после отвезли его в расположенный недалеко от села лес. Там младший обвиняемый несколько раз ударил жертву по голове штыковой лопатой. От полученных ран пострадавший умер на месте.

Чтобы сокрыть следы, собутыльники оттащили тело вглубь леса, засыпав листьями, а на следующий день 19-летний злоумышленник, вернувшись, утопил тело в болоте, полагает следствие. Позже, уже во время следствия, останки нашли в указанном обвиняемым месте. Приговора оба фигуранта дела ждут под стражей. Дело ушло в суд. К слову, погибший все эти годы считался пропавшим без вести.