В Тюменской области двум селянам вменили убийство человека на спор

12 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Элиты считают, что заняли место под солнцем"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область
яма, лопата, копание, копать (2016) | Фото: PocketFives

В Тюменской области двум селянам вменили убийство человека на спор

26- и 32-летним жителям Абатского района вменяют убийство человека, совершённое на спор, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Тюменской области.

Трагедия разыгралась в Абатском в ночь на 19 сентября 2015 г. Предполагаемые участники криминального дуэта во время застолья поспорили, сможет ли младший из них убить первого встречного. Он решил доказать, что сможет. На автомобиле одного из них парочка подыскала в селе Абатское свою жертву. Им оказался их нетрезвый 50-летний односельчанин, который возвращался домой с вечеринки.

Злоумышленники предложили мужчине подвезти его домой, на что тот согласился. Доехав до соседней улицы, спорщики избили жертву, а после отвезли его в расположенный недалеко от села лес. Там младший обвиняемый несколько раз ударил жертву по голове штыковой лопатой. От полученных ран пострадавший умер на месте.

Чтобы сокрыть следы, собутыльники оттащили тело вглубь леса, засыпав листьями, а на следующий день 19-летний злоумышленник, вернувшись, утопил тело в болоте, полагает следствие. Позже, уже во время следствия, останки нашли в указанном обвиняемым месте. Приговора оба фигуранта дела ждут под стражей. Дело ушло в суд. К слову, погибший все эти годы считался пропавшим без вести.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: убийство, спор, Абатское, болото



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети