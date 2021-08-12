Урайца обвиняют в убийстве, похищении двух человек, один из которых - несовершеннолетний

В суд ушло уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Урая, обвиняемого в убийстве, похищении двух человек, один из которых - несовершеннолетний, уничтожении имущества и в других преступлениях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

По версии следствия, в ночь с 21 на 22 августа обвиняемый, похитив оружие отца, в лесу недалеко от Урая выстрелил в группу молодых людей. Один человек погиб, другому был причинен легкий вред здоровью. Автомобиль погибшего мужчина сжег, а двух очевидцев преступления, в том числе несовершеннолетнего, под угрозой применения оружия вывез в Екатеринбург на машине.

Также он похитил у одного из потерпевших деньги.

Ранее Урайский городской суд рассматривал уголовное дело в отношении обвиняемого с ходатайством следствия о применении в отношении обвиняемого принудительных мер медицинского характера. Однако повторная судебно-психиатрическая экспертиза установила, что обвиняемый в момент совершения преступлений был вменяемым. Дело вернули прокурору.

После устранения недостатков уголовное дело направлено в суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для рассмотрения по существу.