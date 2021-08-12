В Краснодаре арестовали подполковника ФСБ, который обложил данью бизнесмена

В Краснодаре задержали подполковника ФСБ, который получал взятки от одного из местных предпринимателей, продававших электроэнергию.

По данным "Интерфакса", Александ Кубрак курировал оперативную работу в топливно-энергетическом комплексе и обеспечение энергетической безопасности Краснодарского края.

С с 2013 по 2020 годы подполковник получил от местного предпринимателя, владеющего долями нескольких небольших электросетевых компаний, движимое и недвижимое имущество на сумму около 110 млн рублей, считает следствие.

Потерпевший заявил, что Кубрак ежемесячно получал от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей. Кроме того, его семья обеспечивалась квартирами в Краснодаре, дорогостоящими автомобилями. Также бизнесмен оформил на указанных Кубраком людей доли в своем бизнесе.

Подозреваемый арестован. Возбуждено уголовное дело по двум статьям – о взятке и превышении должностных полномочий.