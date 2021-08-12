12 Августа 2021
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Экономика Челябинская область
трамвай, Челябинск, ЧелябГЭТ (2019) | Фото: Накануне.RU

Администрация Челябинска получила отсрочку на год по выплате долга "ЧелябГЭТ" в размере 1 млрд рублей

Арбитражный суд Челябинской области предоставил администрации Челябинска отсрочку на один год по выплате в размере более 1 млрд рублей в рамках банкротства МУП "ЧелябГЭТ", передает корреспондент Накануне.RU.

"Предоставить Администрации Челябинска отсрочку исполнения определения Арбитражного суда Челябинской области о взыскании с муниципального образования "Город Челябинск" в лице администрации города за счет казны в пользу управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области 1 011 883 394 руб. 04 коп. в порядке субсидиарной ответственности сроком до 12 месяцев", - говорится в определении суда.

В марте 2020 года мэрия была привлечена к субсидиарной ответственности по обязательствам МУПа. В феврале текущего года был установлен размер субсидиарной ответственности администрации города – 1 млрд 24 млн руб., из них 1 млрд 11,8 млн руб. взыскано в пользу налоговой службы и 12,4 млн руб. в пользу МУП "ЧелябГЭТ".

В июне администрация города обратилась в суд с заявлением, в котором просила приостановить исполнение исполнительных документов и предоставить отсрочку исполнения определения суда на срок 12 месяцев. Мэрия указала, что в настоящее время собственные доходы города не позволяют исполнить, установленные судом обязательства. Наличие максимального допустимого размера дефицита приводит к увеличению долговой нагрузки на бюджет.

В материалах дела говорится, что в июле текущего года губернатор Алексей Текслер направил обращение в адрес уполномоченного органа в целях возможности рассмотрения вопроса о заключении мирового соглашения. В суде уполномоченный орган не возражал относительно предоставления отсрочки исполнения судебного акта, указав, что ФНС России согласовало отсрочку исполнения судебного акта.

Напомним, в 2017 г. МУП "Челябинский городской электрический транспорт", в которое входили троллейбусный и трамвайный парки города, был признан банкротом. Взамен обанкротившегося предприятия было создано ООО "Общественный городской транспорт", которое принадлежит муниципалитету. МУП "ЧелябГЭТ" задолжало более 1,8 млрд руб., и его имущество было выставлено на торги.

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Теги: ЧелябГЭТ, банкротство, долг, администрация Челябинска,



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