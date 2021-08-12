12 Августа 2021
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Общество Свердловская область
море, горы, туризм (2021) | Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор: свердловчане стали меньше жаловаться на услуги транспорта и туризма

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области проанализировали обращения уральцев в первом полугодии 2021 года.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, за это время к ним поступило 4 тыс. 814 обращений потребителей, что на 35% меньше, чем в первом полугодии 2020 года. Это обусловлено резким ростом числа жалоб в первой половине 2020-го в связи с различными ограничениями из-за коронавируса – отменой туров, авиарейсов, зрелищных мероприятий и введением масочного режима.

В сравнении с первым полугодием 2020 года произошло снижение числа обращений в сфере торговли (на 30%), туризма (на 80%), транспорта (на 56%), в том числе воздушного (на 73%) и в культурно-развлекательной сфере (на 75%). Также снизилось число жалоб по финансовым услугам (на 26%) и услугам связи (44%).

Вместе с тем, произошло некоторое увеличение числа жалоб в области сотовой (на 11%) и телематической связи (на 14%). Как добавили в Роспотребнадзоре, наибольший удельный вес в общей структуре жалоб свердловчан составили обращения в области торговли (31%), услуг жилищно-коммунального хозяйства (16%), медицинских (13,5%), транспортных (6%), финансовых (7,2%), бытовых услуг (4,3%) и услуг связи (4,4%).

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Роспотребнадзоре по Свердловской области озвучили результаты мониторинга циркуляции коронавируса во внешней среде. В ведомстве выяснили, где он присутствует чаще всего.

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Теги: Роспотребнадзор, жалобы, Свердловская область



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