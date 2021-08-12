МЧС проведет масштабные учения по спасению Арктики, пока на юге горят леса

МЧС России собирается провести масштабные учения в арктической зоне России в начале сентября.

В анонсе учений сообщается, что будут отрабатываться "12 экшн-сценариев в условиях вечной мерзлоты, новейшие разработки ученых для ликвидации ЧС".

Отметим, что учения планируются на фоне уже действующей ЧС чуть южнее – в Якутии и Иркутской области, где горят леса. Кстати, Якутия станет одним из семи регионов, где пройдут арктические учения.

В МЧС не сообщили, отвлечется ли на время учений от тушения пожаров глава ведомства Евгений Зиничев, который лишь накануне и только по распоряжению президента России вылетел в Якутию.

Кстати, вполне возможно, что России придется объяснять, почему дым от якутских пожаров дотянулся до Северного полюса в Арктическом совете, председательством в котором так гордится в этом году руководство страны.