"Стенография" поздравит Екатеринбург с Днем города, превратив Исеть в звездное небо

Жители Екатеринбурга смогут окунуться в сказку во время празднования Дня города, собственными руками превратив реку Исеть в звездное небо. С этим поможет команда фестиваля "Стенография", которая уже второй раз готовит для горожан диоды для запуска маленьких искусственных звезд в водоканал.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, акция "Звездный канал" проводилась в уральской столице и в 2019 г. Тогда организаторы фестиваля планировали, что мероприятие станет ежегодным, однако пандемия коронавируса внесла свои корректировки. В этом году команда опять подготовит специальные конструкции из пенопласта, лески, диода и гирьки, которые жители города смогут запустить в реку. После организаторы соберут все "звездочки" обратно, чтобы не засорять канал.

Мероприятие традиционно пройдет у музея ИЗО (ЕМИИ на улице Воеводина, 5), где и раздадут маячки. Организаторы отметили, что акция пройдет в соответствии с медико-санитарными нормами: с использованием масок, санитайзеров и при условии соблюдения дистанции между людьми.

Напомним, что в этом году из-за пандемии коронавируса в День города Екатеринбург останется без приглашенных гостей и торжественного салюта. При этом глава города Алексей Орлов сообщил, что направит городским библиотекам часть средств, сэкономленных на праздновании 298-летия уральской столицы. Ранее сообщалось, что деньги пойдут на ремонт филиала ДК "Орджоникидзевский", расположенного в здании бывшего кинотеатра "Знамя".