12 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Акция &quot;Звёздный канал&quot; от фестиваля &quot;Стенография&quot; в 2019 г. (2021) | Фото: пресс-служба фестиваля &quot;Стенография&quot;

"Стенография" поздравит Екатеринбург с Днем города, превратив Исеть в звездное небо

Жители Екатеринбурга смогут окунуться в сказку во время празднования Дня города, собственными руками превратив реку Исеть в звездное небо. С этим поможет команда фестиваля "Стенография", которая уже второй раз готовит для горожан диоды для запуска маленьких искусственных звезд в водоканал.

Акция "Звёздный канал" от фестиваля "Стенография" в 2019 г.(2021)|Фото: пресс-служба фестиваля "Стенография"

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, акция "Звездный канал" проводилась в уральской столице и в 2019 г. Тогда организаторы фестиваля планировали, что мероприятие станет ежегодным, однако пандемия коронавируса внесла свои корректировки. В этом году команда опять подготовит специальные конструкции из пенопласта, лески, диода и гирьки, которые жители города смогут запустить в реку. После организаторы соберут все "звездочки" обратно, чтобы не засорять канал.

Акция "Звёздный канал" от фестиваля "Стенография" в 2019 г.(2021)|Фото: пресс-служба фестиваля "Стенография"

Мероприятие традиционно пройдет у музея ИЗО (ЕМИИ на улице Воеводина, 5), где и раздадут маячки. Организаторы отметили, что акция пройдет в соответствии с медико-санитарными нормами: с использованием масок, санитайзеров и при условии соблюдения дистанции между людьми.

Напомним, что в этом году из-за пандемии коронавируса в День города Екатеринбург останется без приглашенных гостей и торжественного салюта. При этом глава города Алексей Орлов сообщил, что направит городским библиотекам часть средств, сэкономленных на праздновании 298-летия уральской столицы. Ранее сообщалось, что деньги пойдут на ремонт филиала ДК "Орджоникидзевский", расположенного в здании бывшего кинотеатра "Знамя".

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Теги: Стенография, Екатеринбург, Звездный канал, Исеть, День города



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