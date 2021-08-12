В "Витязь-Аэро" пройдет внеплановая проверка после крушения Ми-8 на Камчатке

Ространснадзор после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке проведет внеплановую проверку авиакомпании "Витязь-Аэро".

Для проверки деятельности авиакомпании центральный аппарат Ространснадзора создал комиссию, сообщило ведомство.

Межгосударственный авиационный комитет также сформировал комиссию для расследования падения Ми-8.

Как сообщалось, владеет упавшим вертолетом компания "Витязь-Аэро". 49,5% в уставном капитале компании принадлежат депутату местного заксобрания, миллиардеру из списка Forbes Игорю Редькину, которого накануне суд отправил под домашний арест – ему предъявлено обвинение в убийстве.

Ми-8 упал в воду Курильского озера на Камчатке. На борту находилось 16 человек, спасено восемь. Поиски тел погибших и обломков разбившегося вертолета Ми-8 прервали до утра.

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