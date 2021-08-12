"Губернаторский хлеб – один из самых тяжелых" – Турчак

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак вступился за свою начальницу – председателя палаты Валентину Матвиенко. Ее предшественник Сергей Миронов заявил, что при нынешнем спикере в Совете Федерации "стало скучновато".

Турчак заявил, что работа палаты при Миронове и при Матвиенко – "это две большие разницы". Он добавил, что "оценку работе Совфеда следует давать кому угодно, только не Сергею Миронову".

"Состав СФ был сильным всегда. Но при Миронове, который преследовал личные политические интересы, к верхней палате относились без должного уважения. При Валентине Ивановне [Матвиенко] политический авторитет Совета Федерации стал соответствовать его конституционному статусу, подчеркнул. Валентине Ивановне удалось разгрести "наследие", которое было оставлено господином Мироновым. И она, с учетом своего опыта работы губернатором, действительно создала "палату регионов", которая бьется за их интересы, которая их поддерживает. Человек, который никогда в жизни не работал в органах исполнительной власти, на земле, с людьми, позволяет себе высказываться о бывших главах регионов в пренебрежительной форме. Губернаторский хлеб – один из самых тяжелых. А тот опыт, которым обладают мои коллеги – бывшие губернаторы, хотя бывших не бывает, позволяет эффективно решать любые задачи", - заявил Турчак, который ранее был губернатором Псковской области.