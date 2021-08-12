Издательство "Эксмо" подало в суд на Telegram и Apple

Мосгорсуд в августе рассмотрит иски издательства "Эксмо" к мессенджеру Telegram и компании Apple (Телеграм Мессенджер Нетворк, Эппл Инк). Иск касается защиты авторских и смежных прав в интернете (ч.3 ст.26 ГПК РФ), сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Также Мосгорсуд принял предварительные обеспечительные меры по иску издательства: они касаются защиты авторских прав на книги "Ни Сы" Джен Синсеро и "Мара и морок" Лии Арден, "размещенных на страницах мобильного приложения Telegram".