12 Августа 2021
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Телеграм, Telegram (2018) | Фото: Накануне.RU

Издательство "Эксмо" подало в суд на Telegram и Apple

Мосгорсуд в августе рассмотрит иски издательства "Эксмо" к мессенджеру Telegram и компании Apple (Телеграм Мессенджер Нетворк, Эппл Инк). Иск касается защиты авторских и смежных прав в интернете (ч.3 ст.26 ГПК РФ), сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.  

Также Мосгорсуд принял предварительные обеспечительные меры по иску издательства: они касаются защиты авторских прав на книги "Ни Сы" Джен Синсеро и "Мара и морок" Лии Арден, "размещенных на страницах мобильного приложения Telegram".

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Теги: эксмо, авторские права, мессенджер, telegram, apple



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