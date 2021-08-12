12 Августа 2021
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Образование Свердловская область
Елена Шмелева (2021) | Фото: Накануне.RU

Руководитель "Сириуса" и один из лидеров списка "ЕР" Елена Шмелева посетила "Золотое сечение" в Екатеринбурге

Сегодня с визитом в Свердловскую область приехала сопредседатель Общероссийского народного фронта, руководитель образовательного центра "Сириус", член президиума Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию Елена Шмелева.

Чиновница, которая также является одним из лидеров федерального списка "ЕР" на выборах в Госдуму, посетила фонд поддержки талантливых детей и молодежи "Золотое сечение", где прошел круглый стол по теме"Формирование и развитие сообщества партнеров - ключевой фактор в системе выявления и поддержки талантливых детей региона".

Также Шмелева проведет встречу с участниками всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена", с волонтерами Штаба общественной поддержки и акции #МыВместе".

На Урале Шмелевой решили показать, как в регионе ведется отбор талантливых детей, на встрече присутствовали партнёры, работодатели и преподаватели, представляющие комьюнити вокруг Фонда.

Фонд поддержки талантливых детей и молодежи "Золотое сечение"(2021)|Фото: Накануне.RU

Фонд поддержки талантливых детей и молодежи "Золотое сечение"(2021)|Фото: Накануне.RU

Фонд поддержки талантливых детей и молодежи "Золотое сечение"(2021)|Фото: Накануне.RU

Фонд поддержки талантливых детей и молодежи "Золотое сечение"(2021)|Фото: Накануне.RU

Фонд поддержки талантливых детей и молодежи "Золотое сечение"(2021)|Фото: Накануне.RU

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Теги: Елена Шмелева, Золотое сечение



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