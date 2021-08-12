В тюменский Роспотребнадзор за месяц поступило 70 жалоб на качество воды

Роспотребнадзор Тюменской области ведет непрерывный мониторинг качества питьевой водопроводной воды, подаваемой населению, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По данным Роспотребнадзора, за первое полугодие 2021 г. за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде было вынесено 28 постановлений и наложено штрафов на сумму 315 тыс. руб. С июля по август этого года в ведомство поступило 70 жалоб на качество питьевой воды - жители Тюмени жаловались на неприятный запах.

Управление провело внеплановую проверку "Тюмень Водоканала", во время которой были найдены нарушения требований к питьевой воде по органолептическим показателям, а также по показателю "перманганатная окисляемость". В водоканал направили уведомление о составлении протокола об административном правонарушении, выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

Губернатор Александр Моор во время пресс-конференции рассказал, что после окончания реконструкции Гилевского водозабора, которая кончится через два года, тюменцам не будет важно исходное качество воды в Туре. И заявил, что результат был бы другим, если бы сотрудники Роспотребнадзора озаботились ситуацией раньше.

Напомним, жители Тюмени в соцсетях неоднократно жаловались на неприятный запах воды - люди сетуют на то, что невозможно ни приготовить еду, ни постирать. Ранее проверку качества воды начало региональное управление Роспотребнадзора.

28 июля мэр Тюмени Руслан Кухарук провел совещание о причинах неприятного запаха питьевой воды, которая течет из кранов горожан. Было сказано, что обильные осадки в июле привели к повышению уровня воды в Туре почти на два метра. Резко прибывающий поток воды поднял со дна реки иловые болотистые отложения, которые и стали причиной неприятного запаха питьевой воды.

В водоканале проанализировали все обращения жителей и, наложив их на карту сетей, определили участки для промывки. К этой работе подключили и управляющие компании.

Сейчас водоканал завершает очередной этап работ по оснащению очистных сооружений системой, не допускающей распространение неприятных запахов. Основной источник запаха - сооружения механической очистки стоков. Герметичные перекрытия смонтированы над двумя из четырех первичных отстойников. Устройствами, препятствующими распространению неприятных запахов, оснащены приемная камера, решетки и песколовки. После того, как первичные отстойники будут полностью закрыты - неприятный запах уйдет. Завершить эти работы планируется в сентябре.