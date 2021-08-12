В морских портах пройдут проверки после нефтеразлива под Новороссийском

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Ростехнадзору и Росприроднадзору организовать проверки деятельности операторов терминалов морских портов после разлива нефти под Новороссийском.

Речь идет, в том числе, о проверке к готовности к ликвидации разливов нефти, пишет РБК.

Инцидент произошел 7 августа на морском терминале консорциума в Южной Озереевке при погрузке на выносном причальном устройстве (ВПУ №1) танкера Minerva Symphony. Возбуждено уголовное дело по статье загрязнение морской среды.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко поручила главе Росприроднадзора Светлане Радионовой взять расследование утечки нефтепродуктов под Новороссийском под личный контроль.

Вице-премьер потребовала оценить масштаб разлива и проверить информацию о занижении объемов разлива топлива. Напомним, сообщалось, что площадь загрязнения могла быть занижена в 400 тыс. раз – об этом говорят данные Института космических исследований РАН.