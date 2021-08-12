12 Августа 2021
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Планета (2016) | Фото:i.ytimg.com

ООН прогнозирует климатическую катастрофу и призывает отказаться от промышленности

Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата опубликовала доклад об изменении климата на планете. В документе делается вывод, что виноват в этом человек и нужно срочно отказаться от ископаемых источников энергии, иначе человечество ждет климатическая катастрофа.
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Группа отмечает, что в последнее десятилетие средняя температура на Земле была на 1,09 градуса выше, чем во второй половине XIX века, и человек виновен в повышении на 1,07 градуса. Последние пять лет были самыми жаркими в истории метеорологических наблюдений, а каждое десятилетие теплее предыдущего и становится рекордным. Уровень мирового океана быстро повышается и еще повысится до метра к концу века.

Вывод у группы один - нужно резко сократить объем выбросов углекислого газа, то есть остановить промышленность и производство.

Рассмотрено пять возможных сценариев с точки зрения того, как будут изменяться выбросы. Если выбросы начнут снижаться и исчезнут вскоре после 2050 года, то к середине века температура вырастет на 1,5 градуса. Если выбросы будут расти и дальше, то к концу века температура вырастет на 4-5 градусов. Сильные морозы, мощные ливни, засуху эксперты считают признаком глобального потепления.

Генсек ООН Антонио Гутерриш назвал доклад "сигналом тревоги для всего человечества" и призвал ведущие страны усилить борьбу за климат.

В 2015 году в рамках ООН было принято Парижское соглашение по климату с целью сократить выбросы парниковых газов и не допустить повышения среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса от доиндустриального уровня и не более чем на 1,5 градуса от сегодняшнего уровня. В ноябре 2021 года в Шотландии должна пройти международная конференция по климату.

Решающее влияние антропогенного фактора на изменение климата, строго говоря, является гипотезой. Многие эксперты видят в этом инструмент глобальной политики и давления на стран, чтобы они отказывались от производства.

Член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев ранее заявлял, что цифровизация, на которую надеются борцы за спасение климата, обусловливает все больше и больше выбросов углекислого газа, так как "пожирает" огромное количество энергии, а более 70% энергии вырабатывается на ТЭС. В результате на мировую авиационную отрасль сегодня приходится 2% выбросов СО2 в атмосферу, а на цифровые технологии - уже 3%. Так, при производстве одного ноутбука выбрасывается полтонны СО2, подчеркнул он.

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Теги: ООН, климат, глобальное потепление



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