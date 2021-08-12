После провального Евро сборная России вылетела из топ-40 рейтинга FIFA

Сборная России по футболу вылетела из топ-40 обновлённого рейтинга FIFA. Вместо 38-й строчки национальная команда теперь занимает 41-е место.

Как отмечает eurosport.ru, Россию опередили сборные Словакии, Турции и Венесуэлы. Обе европейские сборные, как и Россия, не вышли из группы на чемпионате Европы, а южноамериканская команда осталась последней на Кубке Америки.

Рейтинг по-прежнему возглавляет сборная Бельгии, в тройке также Бразилия и Франция. Следом в первой десятке идут Англия, Италия, Аргентина, Испания, Португалия, Мексика и США.

Добавим, что в следующем месяце сборная России под руководством нового главного тренера Валерия Карпина проведёт три матча отборочного этапа Чемпионата мира-2022: с Хорватией (1 сентября), Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).