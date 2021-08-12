12 Августа 2021
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Политика Тюменская область
Александр Моор (2019) | Фото: Накануне.RU

Глава Тюменской области рассказал, пойдёт ли в "предвыборный" отпуск

Губернатор Александр Моор во время пресс-конференции рассказал о деталях своего "предвыборного" отпуска. Он возглавляет список "Единой России" на предстоящих выборах, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В соответствии с законодательством, высшее должностное лицо должно уйти в отпуск. Безусловно, я буду соблюдать все ограничения, описанные в моих должностных обязанностях и выборном законодательстве", - сказал губернатор.

Ранее уральский полпред Владимир Якушев во время пресс-конференции в Ханты-Мансийске рассказал, когда уйдёт в предвыборный отпуск.

"По федеральному закону, я должен уйти в отпуск в тот момент, когда будет зарегистрирован список "Единой России". Визит в Югру будет, но уже в качестве кандидата в депутаты Госдумы и главы региональной группы", - сказал Якушев.

До этого "Единая Россия" озвучила имена политиков, вошедших в территориальную группу №9, которая включает в себя Курганскую область, а также регионы "тюменской матрёшки" – Тюменскую область, Югру и Ямал. Лидером списка стал полпред президента в УрФО Владимир Якушев, ранее возглавлявший Тюменскую область и Минстрой РФ. За ним идёт врио замсекретаря генсовета "Единой России", экс-глава Ямала и Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.

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Теги: Александр Моор, отпуск, выборы



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