12 Августа 2021
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Происшествия Москва
ФСБ (2017) | Фото:Накануне.RU

СМИ: В Москве задержан разработчик гиперзвуковых самолетов по делу о госизмене

В Москве задержан генеральный директор и главный конструктор "Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем" (НИПГС) Александр Куранов. Он стал фигурантом уголовного дела о госизмене, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Спецслужба будет ходатайствовать об ареста на два месяца.

Александр Куранов является доктором технических наук, профессором кафедры cистем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, генеральным директором и главным конструктором ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" ХК "Ленинец".

По данным Mash, под руководством Куранова разрабатывались концепции гиперзвукового атмосферного полета. В частности — проект "Аякс" (ответ на американский проект гиперзвукового самолета "Аврора").

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Теги: госизмена, гиперзвуковые самолеты, задержание



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