СМИ: В Москве задержан разработчик гиперзвуковых самолетов по делу о госизмене

В Москве задержан генеральный директор и главный конструктор "Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем" (НИПГС) Александр Куранов. Он стал фигурантом уголовного дела о госизмене, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Спецслужба будет ходатайствовать об ареста на два месяца.