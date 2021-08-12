СМИ: В Москве задержан разработчик гиперзвуковых самолетов по делу о госизмене
В Москве задержан генеральный директор и главный конструктор "Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем" (НИПГС) Александр Куранов. Он стал фигурантом уголовного дела о госизмене, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Спецслужба будет ходатайствовать об ареста на два месяца.
Александр Куранов является доктором технических наук, профессором кафедры cистем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, генеральным директором и главным конструктором ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" ХК "Ленинец".
По данным Mash, под руководством Куранова разрабатывались концепции гиперзвукового атмосферного полета. В частности — проект "Аякс" (ответ на американский проект гиперзвукового самолета "Аврора").