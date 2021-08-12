Губернатор Тюменской области рассказал, кто и когда станет дирижёром симфонического оркестра

Губернатор Александр Моор во время пресс-конференции рассказал о том, когда появится новый дирижёр у Тюменского филармонического оркестра, передаёт корреспондент Накануне.RU

"Завтра. Оркестр – наше достояние. Сегодня прилетает новый дирижёр Алексей Карабанов, завтра будет подписан приказ о его назначении. Появление дирижёра – длительная процедура. Несколько кандидатов было, комиссия работала, в выборе участвовали сами артисты. Большинством мнений сошлись на этой кандидатуре. Каждый из кандидатов выступал вместе с оркестром, было голосование. Желаю ему удачи", - сказал Моор, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Заслуженный артист России Алексей Карабанов окончил Ленинградское музыкальное училище имени имского-Корсакова и Московскую консерваторию. В год выпуска (1985) был назначен художественным руководителем и главным дирижёром Адмиралтейского оркестра. С 2007 г. возглавляет Центральный концертный образцовый оркестр Военно-морского флота имени Римского-Корсакова (Москва). Дирижёр успешно сотрудничает с симфоническими оркестрами Москвы и Санкт-Петербурга, гастролирует за рубежом. В 2018 году удостоен почётного звания Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.