Третий из пяти сбежавших из подмосковного ИВС сдался полиции

Третий из пяти сбежавших из подмосковного ИВС сдался полицейским.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, беглец сегодня сам пришел в истринский отдел полиции. Его имя не уточняется.

Накануне в подмосковном Подольске полиции и ФСБ удалось задержать двоих из пяти сбежавших. Поймать беглецов помогли местные жители: они узнали сбежавших по ориентировкам и сообщили в полицию.

Пятеро мужчин сбежали из ИВС в Истре в ночь на 6 августа. По предварительным данным, они скрутили замки на дверях камеры отверткой (откуда она взялась – сейчас выясняют следователи). По делу задержаны сотрудники изолятора, которые находились на рабочем месте в момент побега.

Среди беглецов - Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве "мясного короля" Владимира Маругова. МВД России объявило награду в размере 1 млн руб. за информацию, которая поможет поймать его.