12 Августа 2021
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Общество Крым
Сергей Аксенов на лодке в затопленной Керчи (2021) | Фото: Крым24

В Керчи горожан призвали приготовиться к эвакуации из-за наступающего паводка

Власти Керчи призвали горожан подготовиться к экстренной эвакуации. Город снова оказался во власти стихии, сейчас его окрестности затапливает ливень. Эвакуировать могут жителей низменных районов и "районов, подверженных подтоплениям".

"… принять все необходимые меры по минимизации последствий возможных подтоплений жилых и хозяйственных помещений, подготовить документы и предметы первой необходимости, медикаменты, вещевое имущество и запас продуктов питания. Быть в готовности к возможной эвакуации", - говорится в сообщении администрации города, опубликованном в Facebook.

Также обозначены возможные места сбора для эвакуации: АТП 14313 и Комарова 1 пожарно-спасательный отряд.

Напомним, этим летом Керчь уже сильно пострадала от паводка после удара стихии. Город был практически полностью затоплен, на очистку улиц, водоканала и т.д. ушла не одна неделя, а многие граждане еще не получили компенсации за материальный ущерб.

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Теги: керчь, паводок, эвакуация



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