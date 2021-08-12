12 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область
коллаж, младенец, новорожденный, бирка, Д-503, Замятин (2018) | Фото: Накануне.RU

В Тавде женщина родила ребенка, положила в мусорный пакет и выбросила в канаву

В Тавде будут судить местную жительницу 1990 г.р. по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка сразу после родов).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, инцидент произошел 12 апреля текущего года, когда обвиняемая самостоятельно в домашних условиях родила жизнеспособного ребенка – девочку. Осознавая, что дочь жива, женщина поместила новорожденную в мусорный пакет, после чего отнесла его в придорожную канаву. В пакете младенец задохнулся и умер.

Свою беременность обвиняемая от окружающих скрывала, а потому не вставала на учет по беременности в медучреждение. Позже она признала свою вину в преступлении, объяснив страшный поступок "возникшими материальными трудностями".

Уголовное дело направлено в Тавдинский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция ст. 106 УК РФ в качестве наиболее строгой меры наказания предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

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Теги: новорожденный, младенец, мать, роды, мусор, канава, убийство



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