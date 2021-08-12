12 Августа 2021
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Происшествия Челябинская область
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В Челябинске начался суд над мужчиной, убившим жену на глазах у детей

В Челябинском областном суде состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве жены на глазах у детей.

"В заседании государственный обвинитель огласил постановление о направлении уголовного дела в суд для применения меры медицинского характера", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного суда.

Следующее заседание по делу назначено на 18 августа.

По версии следствия, трагедия произошла днем 29 июля на дороге около деревни Алексеевка Саткинского района. Между супругами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый в автомобиле нанес несколько ножевых ранений своей жене. Женщина выбежала на обочину, где подозреваемый нанес ей еще ножевые ранения. От полученных ранений женщина скончалась.

Убийство было совершено на глазах у двух маленьких детей.

По результатам судебно-психиатрической экспертизы мужчина признан страдающим психическим расстройством, как в период совершения деяния, так и в настоящее время.

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Теги: убийство, дети, уголовное дело, принудительное лечение,



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