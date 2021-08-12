Глава Тюменской области рассказал, на что власти потратят инфраструктурные кредиты

12 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Элиты считают, что заняли место под солнцем"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Тюменская область
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

Глава Тюменской области рассказал, на что власти потратят инфраструктурные кредиты

Губернатор Александр Моор во время пресс-конференции рассказал о том, на что потратят инфраструктурные кредиты, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Проекты – школа в Тюменской Слободе (Ямальский II), развязка в Патрушево, дороги в Тюменской Слободе, заявим также второй и третий этапы развязки на Мельникайте. Всего это 6,5 млрд руб. Эти проекты должны быть реализованы до 2024 г., после возможна заявка на кредиты на проекты, которые должны быть реализованы до 2026 г.", - сказал губернатор.

Напомним, согласно озвученному ранее президентом решению, сумма первого транша инфраструктурных кредитов – 500 млрд руб. Окончательного варианта распределения кредитов ещё нет, однако один из них предполагает деление суммы на всех граждан России.

Ранее уральский полпред Владимир Якушев в режиме ВКС провёл окружное совещание по вопросам совершенствования контрольной (надзорной) деятельности в УрФО. По его мнению, привлечение инвестиций в экономику и рост числа субъектов в сфере малого и среднего предпринимательства – ключевые задачи, стоящие перед органами власти всех уровней.

"Привлечение инвестиций в экономику и рост числа субъектов в сфере малого и среднего предпринимательства – ключевые задачи, стоящие перед органами власти всех уровней. Эти направления включены президентом в показатели эффективности глав регионов и муниципальных образований. На решение людей начать собственное дело влияет несколько факторов. Среди них – и такой, насколько справедливым является контроль за бизнесом со стороны государства. Обоснованность и объективность здесь не менее важны, чем налогообложение или возможность брать кредит по привлекательной банковской ставке", - отметил Владимир Якушев.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги:



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети