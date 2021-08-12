Глава Тюменской области рассказал, на что власти потратят инфраструктурные кредиты

Губернатор Александр Моор во время пресс-конференции рассказал о том, на что потратят инфраструктурные кредиты, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Проекты – школа в Тюменской Слободе (Ямальский II), развязка в Патрушево, дороги в Тюменской Слободе, заявим также второй и третий этапы развязки на Мельникайте. Всего это 6,5 млрд руб. Эти проекты должны быть реализованы до 2024 г., после возможна заявка на кредиты на проекты, которые должны быть реализованы до 2026 г.", - сказал губернатор.

Напомним, согласно озвученному ранее президентом решению, сумма первого транша инфраструктурных кредитов – 500 млрд руб. Окончательного варианта распределения кредитов ещё нет, однако один из них предполагает деление суммы на всех граждан России.

Ранее уральский полпред Владимир Якушев в режиме ВКС провёл окружное совещание по вопросам совершенствования контрольной (надзорной) деятельности в УрФО. По его мнению, привлечение инвестиций в экономику и рост числа субъектов в сфере малого и среднего предпринимательства – ключевые задачи, стоящие перед органами власти всех уровней.

"Привлечение инвестиций в экономику и рост числа субъектов в сфере малого и среднего предпринимательства – ключевые задачи, стоящие перед органами власти всех уровней. Эти направления включены президентом в показатели эффективности глав регионов и муниципальных образований. На решение людей начать собственное дело влияет несколько факторов. Среди них – и такой, насколько справедливым является контроль за бизнесом со стороны государства. Обоснованность и объективность здесь не менее важны, чем налогообложение или возможность брать кредит по привлекательной банковской ставке", - отметил Владимир Якушев.