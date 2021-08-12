Орлов отдаст часть сэкономленных на Дне Екатеринбурга денег в библиотеки

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов направит городским библиотекам часть средств, сэкономленных на праздновании 298-летия уральской столицы.

Ранее сообщалось, что деньги пойдут на ремонт филиала ДК "Орджоникидзевский", расположенного в здании бывшего кинотеатра "Знамя". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, однако сэкономленных средств оказалось достаточно, чтобы провести и модернизацию муниципальных библиотек.

Сейчас читальные залы становятся все больше востребованы в качестве лекториев, коворкингов, мест проведения "круглых столов" и панельных дискуссий, а также встреч писателей и читателей. Исходя из этого, Орлов предложил оснастить муниципальные библиотеки большой площади всем необходимым мультимедийным оборудованием для проведения таких мероприятий.

Деньги будут выделены книгохранилищам № 40 и 26 на улицах Старых Большевиков и Белинского соответственно, а также библиотечному центру на Мамина-Сибиряка. Часть средств будет направлена на обеспечение бесплатным интернетом 38 библиотек. Кроме этого, городской Дом музыки получит новый проектор с экраном.

Как добавили в мэрии, общая сумма, которую городские власти дополнительно потратят на оснащение учреждений культуры, составляет почти 25 млн рублей.