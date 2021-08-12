Памфилова обвинила "истерящих" по поводу видеонаблюдения на выборах в намерении "производить фейки"

В Центризбиркоме России продолжают критиковать тех, кто возмутился отсутствием трансляции в интернете предстоящих выборов.

Накануне стало известно, что общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" обратилось к президенту России с просьбой вернуть всеобщий доступ к трансляциям на выборах в Госдуму. Общественники отметили, что именно Владимир Путин был инициатором установки камер на избирательных участках.

На сегодняшнем заседании ЦИК ее председатель Элла Памфилова раскритиковала активистов. "Истерить могут те, кто намерен был производить очередные фейки! Лепить. Делать нечто из ничего. У нас такой опыт есть богатый, когда показывали на видео какие-то факты предыдущих выборов", - заявила она.

"Я хочу развеять миф, что запретили доступ рядовых наблюдателей. Ничего подобного! Избиратель, если он действительно заинтересован контролировать и в качестве видеонаблюдения... у него есть такое право и возможности, только к праву добавляется ответственность. Это не просто праздное любопытство, извините, как я говорю, диванное наблюдение, бессмысленное созерцание. Хочешь наблюдать? Немножко потрудись пройти минимальный курс наблюдателя. И пожалуйста — в любом центре общественного наблюдения тебя будут ждать. Это адресное квалифицированное ответственное наблюдение", - добавила Памфилова.