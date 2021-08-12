Советник губернатора назвал жалующихся на смог красноярцев "кучей дерьма"

Советник губернатора Красноярского края Александра Усса Андрей Агафонов назвал жителей края "плаксивым сбродом" и "кучей дерьма".

10 августа фигурист Алексей Ягудин выложил в инстаграме пост о том, как обожает Красноярск. После этого местные жители высказали недовольство из-за того, что спортсмен во время посещения города не заметил смога от природных пожаров.

В ответ последовала реплика Агафонова на происходящее: "Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд". "Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма?" - заявил он.

Свое мнение советник губернатора высказал в Facebook, при этом удалив пост спустя несколько минут, пишут местные СМИ.

Напомним, Красноярск, который и так входит в число российских городов с самым загрязненным воздухом, накрыл смог от лесных пожаров в Якутии.

В сети в связи с этим появилось видеообращение, записанное 7-летним мальчиком Вовой для его тезки в Кремле. Ребенок просит президента России помочь решить экологические проблемы города. Он говорит, что воздух стал совсем грязным из-за лесных пожаров.