12 Августа 2021
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дымка, смог, пожары (2016) | Фото: Накануне.RU

Советник губернатора назвал жалующихся на смог красноярцев "кучей дерьма"

Советник губернатора Красноярского края Александра Усса Андрей Агафонов назвал жителей края "плаксивым сбродом" и "кучей дерьма".

10 августа фигурист Алексей Ягудин выложил в инстаграме пост о том, как обожает Красноярск. После этого местные жители высказали недовольство из-за того, что спортсмен во время посещения города не заметил смога от природных пожаров.

В ответ последовала реплика Агафонова на происходящее: "Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд". "Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма?" - заявил он.

Свое мнение советник губернатора высказал в Facebook, при этом удалив пост спустя несколько минут, пишут местные СМИ.

Напомним, Красноярск, который и так входит в число российских городов с самым загрязненным воздухом, накрыл смог от лесных пожаров в Якутии.

В сети в связи с этим появилось видеообращение, записанное 7-летним мальчиком Вовой для его тезки в Кремле. Ребенок просит президента России помочь решить экологические проблемы города. Он говорит, что воздух стал совсем грязным из-за лесных пожаров.

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Теги: красноярск, смог, советник губернатора



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