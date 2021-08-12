ММК взыскивает с компании Дубровского 141,8 млн рублей

Магнитогорский металлургический комбинат через суд взыскивает 141,8 млн рублей ПО "Монтажник". Судебное заседание по рассмотрению заявления о включении в реестр требований кредиторов назначено на 7 сентября. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

"Принять к производству требование кредитора – публичного акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат". Назначить судебное заседание по рассмотрению требования кредитора на 7 сентября 2021 года", - говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области.

Напомним, в июне 2021 года ПО "Монтажник" было признано банкротом. В отношении компании открыто конкурсное производство.

Магнитогорская компания ПО "Монтажник" признавалось победителем конкурентных переговоров на выполнение работ по устройству искусственного земельного участка на реке Миасс для строительства общественно-делового центра и на разработку котлована, фундаментных плит и наружных стен цоколя здания. Она также участвовала в конкурентных переговорах по определению подрядчика для строительства конгресс-холла. Начальная цена договора не устанавливалась. Ее должен был определить заказчик на основании результатов анализа поступивших предложений. При этом отмечалось, что сумма средств, предусмотренных бюджетом ХП "Конгресс-холл" на 2019 год для оплаты работ, составляла 5,4 млрд рублей. Однако конкурентные переговоры были признаны несостоявшимися. По факту мошенничества, злоупотребления должностными полномочиями и халатности при строительстве конгресс-холла были возбуждены уголовные дела.

В июне 18 арбитражный апелляционный суд признал аффилированность бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и ПО "Монтажник".