Глава Тюменской области назвал сумму ущерба от лесных пожаров

Губернатор Александр Моор во время пресс-конференции рассказал о сумме ущерба, который нанесли Тюменской области лесные пожары, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Эта тема интересует всех. Природно-климатические условия были уникальные в этом году. Была объективная ситуация "идеального шторма". Мы были к ситуации готовы, но вся логика борьбы с лесными пожарами такова, что сил региона недостаточно. Это подтверждает ситуация в регионах Сибири и Дальнего Востока. У нас территория, пройденная огнём, – 190 тыс. га, покрыто лесом из них 134 тыс. га. Ущерб – 160 млн руб. Наибольший ущерб наносят верховые пожары. Первые высадки на пострадавшей территории будут уже 4 сентября в Винзилинском лесничестве", - сказал губернатор.

Нынешний сезон "позволяет сделать выводы".

"Начнись такая же ситуация, я бы стал быстрее увеличивать группировку десантников. Второй вывод – нужна более эффективная дислокация техники", - сказал Моор.

Напомним, в регионе произошло более 400 природных пожаров общей площадью 188 тыс. га, из них 271 возгорание произошло по вине человека. Особый противопожарный режим был введен в регионе 19 апреля, с 20 апреля установлен запрет на посещение лесов гражданами. С 24 апреля в Тюменской области начали наращивать группировку средств для борьбы с природными пожарами - привлекли дополнительно десантников из других регионов. Плюс порядка 300 десантников прибыли из федеральной Авиалесоохраны.

С 29 апреля на территории Аромашевского района действует режим ЧС муниципального характера. С 10 мая режим ЧС в лесах муниципального характера введен на территории Вагайского, Викуловского, Исетского и Юргинского районов. С 11 мая на всей территории Тюменской области (за исключением территорий населенных пунктов) - режим ЧС в лесах регионального характера. В начале мая прибыла аэромобильная группировка МЧС. Власти региона привлекли дополнительно восемь вертолетов: два вертолета Ми-26, шесть вертолетов Ми-8П и Ил-76 МЧС для тушения пожаров в труднодоступных территориях. 9 июня режим ЧС в лесах был снят.