12 Августа 2021
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Общество Свердловская область
наркотики (2019) | Фото:ГУ МВД России по Москве

Полицейских из Полевского поймали при попытке забрать закладку с наркотиками в лесу

В Полевском возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции, которых поймали с поличным при попытке забрать спрятанный в лесу муляж, имитирующий закладку с наркотическими средствами. Теперь каждому из них грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, инцидент произошел в районе СНТ "Красная горка" с участием следователя отдела полиции №2 УМВД по Екатеринбургу и участкового уполномоченного отдела полиции №5 1996 г.р. 9 августа полицейские намеревались забрать мефедрон массой в 200 гр., однако наткнулись только на своих коллег из правоохранительных органов.

"Подозреваемые при проведении спецоперации находились в лесном массиве на территории Полевского. В настоящее время их проверяют на причастность к преступлению в сфере НОН. Должностные лица, о которых идёт речь, отстранены от исполнения служебных обязанностей, они находятся под стражей. Один из них уже уволен из системы МВД, а по второму вопрос сейчас решается. Собранные по данному факту материалы из полиции направлены в Следственный комитет для рассмотрения и принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела. Со стороны руководства ГУ МВД области последуют также жесткие меры реагирования дисциплинарного характера и в отношении непосредственных руководителей задержанных за допущенное ЧП с личным составом. Если вина подозреваемых подтвердится, они понесут предусмотренную в соответствии с законодательством уголовную ответственность, - отметил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых мероприятий по сбору и закреплению доказательств. С учетом установленных обстоятельств, следователь СКР намерен в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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Теги: Полевской, полиция, закладка, сбыт наркотиков



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