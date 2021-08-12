12 Августа 2021
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собака, бродячая собака, приют (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

Пермский приют не смог оспорить штраф за гибель 133 собак

Пермский приют для бездомных животных не смог обжаловать решение районного суда о штрафе в размере 90 тыс. руб. из-за массовой гибели собак, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пермского краевого суда.

Ранее Мотовилихинский районный суд Перми признал "Службу по обращению с животными без владельцев" виновными в сокрытии от органов, осуществляющих федеральный государственный ветеринарный надзор, сведений о внезапном падеже животных.

Проверка Россельхознадзора установила гибель 133 собак по причинам "смерть без клинических проявлений" и "молниеносное течение инфекционных заболеваний", при этом фактические причины смерти не установлены. Учреждение не уведомило уполномоченные органы об этом факте нарушив требования закона РФ "О ветеринарии".

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Теги: приют, собаки, штраф, суд



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