12 Августа 2021
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Экономика Тюменская область
Александр Моор, завод ферросплавов (2021) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

В Тюменской области пока не нашли место для строительства завода ферросплавов, который перенесли из-за протеста жителей

Губернатор Александр Моор во время пресс-конференции рассказал о появлении в регионе завода ферросплавов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Это очень интересный проект. Технология инновационная. От проекта не хотим отказываться, хорошие инвестиции. С формальной точки зрения, вроде, всё правильно – санитарная зона, публичные слушания. Но когда увидели реакцию людей, стало очевидно, что нужно переносить завод. Благодарен руководству, что меня услышали. Пока не могу сказать, где именно будет завод. Место ищем. Важно, что для него требуется много электроэнергии, участок должен этому соответствовать", - сказал губернатор.

Напомним, 26 апреля департамент инвестиционной политики Тюменской области выступил с заявлением в ответ на протесты тюменцев. Всем несогласным ведомство ответило, что земельные участки, на которых планируется реализация инвестиционного проекта, позволяют размещать объекты промышленного назначения первого класса опасности, к которым относится "Тюменский завод ферросплавов". Однако власти сообщали, что окончательное решение будет принято после всех необходимых процедур, в числе которых общественное обсуждение.

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Теги: Александр Моор, завод ферросплавов



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