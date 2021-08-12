12 Августа 2021
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Спорт
Сергей Карасев, футбольный арбитр (2018) | Фото: guncelanadoluhaber.com

Работу российского судьи Карасёва в финале Суперкубка UEFA высоко оценили

Работу российского судьи Сергея Карасёва в финале Суперкубка UEFA высоко оценили коллеги.

Футбольный функционер и бывший арбитр Станислав Сухина в комментарии РБК отметил, что Карасёв и его бригада показали высокий уровень судейства.

"В каждой стране есть лидеры-судьи, кто судит чаще всего. В текущий момент в России - это Карасев. Надеюсь, что в скором времени подтянется ещё группа арбитров, которые будут обслуживать матчи такого уровня", - отметил Сухина.

Отметим, что впервые за 24 года матч за Суперкубок UEFA обслуживала российская бригада арбитров. В предыдущий раз Николай Левников обслуживал решающий матч 1997 года.

Добавим, что английский "Челси" переиграл испанский "Вильярреал" в серии пенальти (6:5). Основное и дополнительное время игры завершилось вничью (1:1).

Уже 15 августа Карасёв назначен главным судьёй встречи 4-го тура чемпионата России между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом".

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Теги: футбол, Суперкубок UEFA, Челси, Вильярреал, Сергей Карасёв, судья



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