Работу российского судьи Карасёва в финале Суперкубка UEFA высоко оценили

Работу российского судьи Сергея Карасёва в финале Суперкубка UEFA высоко оценили коллеги.

Футбольный функционер и бывший арбитр Станислав Сухина в комментарии РБК отметил, что Карасёв и его бригада показали высокий уровень судейства.

"В каждой стране есть лидеры-судьи, кто судит чаще всего. В текущий момент в России - это Карасев. Надеюсь, что в скором времени подтянется ещё группа арбитров, которые будут обслуживать матчи такого уровня", - отметил Сухина.

Отметим, что впервые за 24 года матч за Суперкубок UEFA обслуживала российская бригада арбитров. В предыдущий раз Николай Левников обслуживал решающий матч 1997 года.

Добавим, что английский "Челси" переиграл испанский "Вильярреал" в серии пенальти (6:5). Основное и дополнительное время игры завершилось вничью (1:1).

Уже 15 августа Карасёв назначен главным судьёй встречи 4-го тура чемпионата России между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом".