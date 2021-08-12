Губернатор Тюменской области рассказал, будет ли ревакцинироваться от коронавируса

Губернатор Александр Моор во время пресс-конференции рассказал, планирует ли ревакцинироваться от коронавируса, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Время для ревакцинации подходит.

"Посовепуюсь, чем лучше, "Спутником V" или "Спутником лайт"", - сказал губернатор.

Убедить людей вакцинироваться – вызов.

"Проблем с вакциной в области нет. Запас по дням виден, её поставляют, в зависимости от необходимости. В последнее время стала поступать "Спутник лайт". Мы проводили большую кампанию, чтобы руководители стимулировали коллективы. Сразу вышли на рекордные темпы – доходили до 9 тыс. вакцинированных в сутки. ", - сказал Моор.

Напомним, на контроле регионального управления Роспотребнадзора – шесть очагов инфекции. В начале августа пансионат для пожилых людей "Дача" добавился к "Леруа Мерлен Восток" (Менделеева, 1), филиалу "Газпром недра НТЦ" "Газпром недра", Арбитражному суду Тюменской области, МЧУ ДПО "Нефросовет" и Антипинскому НПЗ.

Кроме того, в регионе продолжает действовать ограничение оказания плановой медицинской помощи. Решение было принято в связи с продолжающимся ростом числа пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями, а также из-за отсутствия коллективного иммунитета к вирусу - охват вакцинацией недостаточный. Ориентир на выездную форму работы медиков приводит к сокращению доступности и увеличению сроков оказания помощи.

Введены ограничения были 20 июля. Были приостановлены плановые приемы "узких" специалистов в амбулаторном звене, медосмотры, диспансеризация, перенесены на поздний срок плановые госпитализации и проведение операций. Исключения сделаны только для кардиологии, онкологии, травматологии, гематологии - по этим профилям помощь оказывается в прежнем режиме, как в экстренном, так и плановом.