12 Августа 2021
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франция париж эйфелева башня (2006) | Фото: Накануне.ru

Бриджит Бардо выступила против санитарных пропусков

Французская актриса Бриджит Бардо выступила против санитарных пропусков, которые введены во Франции.

Она сравнила их с аусайсвом - "пропуском, который нам навязывали во время войны". Также Бардо против принуждения к вакцинации. Она считает, что невакцинированные граждане могли бы начать налоговую забастовку.

Санитарные пропуска введены во Франции с 10 августа. Это решение привело к массовым протестам. QR-код будет требоваться для посещения магазинов, баров, ресторанов, театров, спортзалов, музеев, лечения в больницах (за исключением срочной медицинской помощи), пользования междугородним общественным транспортом. Пропуск не будут требовать только для присутствия на религиозных службах. Единственное послабление - необязательность масок в местах, подпадающих под пропускную систему.

Санитарный пропуск должен содержать информацию или о вакцинации, или о свежем отрицательном тесте, или о перенесенной болезни.

Во Франции вакцинировано 69% населения, а 52% - дважды. При этом заболеваемость ковидом выросла более чем в 10 раз за последний месяц. Сегодня там ежедневно фиксируют такое же число новых случаев, как и в России, притом что население Франции в два раза меньше. Ковидная смертность, правда, выросла лишь в 2,5 раза - до 50 смертей в сутки, но она всегда отстает от роста заболеваемости.

Такой же рост заболеваемости переживают вакцинированные Израиль, США, Исландия и многие другие страны. Там вакцинация тоже так и не позволила, как обещалось, вернуться к обычной жизни.

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Теги: Франция, санитарные пропуска



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