Разбившийся на Камчатке Ми-8 обнаружили на дне озера

12 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Элиты считают, что заняли место под солнцем"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Дальневосточный ФО В России
Водолазы на месте рухнувшего в Курильское озеро Ми-8 (2021) | Фото: t.me/amur_mash

Разбившийся на Камчатке Ми-8 обнаружили на дне озера

Спасатели определили место падения вертолета с туристами на Курильском озере на Камчатке, сообщает ГУ МЧС по региону.

Ми-8 находится на глубине 137 метров примерно в 700 метрах от берега.

Как сообщалось, для работы на больших глубинах требуется дополнительное оборудование. Его предоставят военные.

Спасатели также патрулируют Курильское озеро на лодках. Водолазы обследуют береговую линию, а также прибрежную акваторию на глубине до 20 метров. Территория дополнительно обследуется с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Предположительно в салоне находятся семь пассажиров и один член экипажа. Напомним, всего на борту находилось 16 человек, спасено восемь. Спасенные госпитализированы, состояние двух из них оценивается как тяжелое. Стало известно, что выжившие выплыли из тонущего вертолета, преодолев около 8-9 метров в высоту.

Водолазы на месте рухнувшего в Курильское озеро Ми-8(2021)|Фото: t.me/amur_mash

Водолазы на месте рухнувшего в Курильское озеро Ми-8(2021)|Фото: t.me/amur_mash

По данным СМИ, на борту находились туристы из Москвы и Санкт-Петербурга (в том числе один ребенок). Три человека составлял экипаж: пилот-КВС, штурман и механик.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: ми-8, камчатка, вертолет, туристы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.08.2021 09:59 Мск Военные подключатся к поискам пассажиров Ми-8, упавшего в Курильское озеро
Ранее 12.08.2021 09:50 Мск "Мгновенно затопило борт": выживший в аварии Ми-8 на Камчатке рассказал о ЧП
Ранее 12.08.2021 07:46 Мск На Камчатке в озеро упал вертолет Ми-8 с туристами: восемь человек из 16 спасены


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети