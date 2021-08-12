Разбившийся на Камчатке Ми-8 обнаружили на дне озера

Спасатели определили место падения вертолета с туристами на Курильском озере на Камчатке, сообщает ГУ МЧС по региону.

Ми-8 находится на глубине 137 метров примерно в 700 метрах от берега.

Как сообщалось, для работы на больших глубинах требуется дополнительное оборудование. Его предоставят военные.

Спасатели также патрулируют Курильское озеро на лодках. Водолазы обследуют береговую линию, а также прибрежную акваторию на глубине до 20 метров. Территория дополнительно обследуется с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Предположительно в салоне находятся семь пассажиров и один член экипажа. Напомним, всего на борту находилось 16 человек, спасено восемь. Спасенные госпитализированы, состояние двух из них оценивается как тяжелое. Стало известно, что выжившие выплыли из тонущего вертолета, преодолев около 8-9 метров в высоту.

По данным СМИ, на борту находились туристы из Москвы и Санкт-Петербурга (в том числе один ребенок). Три человека составлял экипаж: пилот-КВС, штурман и механик.