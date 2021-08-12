Уралец лишился 15 тысяч долларов, пытаясь купить себе квартиру в Крыму

Житель Екатеринбурга лишился 15 тысяч долларов, пытаясь купить себе недвижимость в южном регионе. Неизвестные присвоили его деньги, внесенные за покупку квартиры в Крыму.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в мае прошлого года 30-летний житель уральской столицы обратил внимание на рекламу кооператива, предлагавшего участвовать в различных инвестиционных программах и получать товары и услуги с 70-процентной скидкой. Когда мужчина связался с менеджером, то ему предложили зарегистрироваться на сайте компании и создать личный кабинет. Он так и сделал, а затем выбрал программу по приобретению недвижимости в республике Крым якобы по цене на 35% ниже рыночной.

В дальнейшем уралец и представители фирмы заключили договор купли-продажи: по условиям, клиент должен был внести определенную сумму, которой компания будет пользоваться полгода. Затем кооператив обязался предоставить в собственность квартиру, которую покупатель выберет на сайте. В декабре 2020 года екатеринбуржец в офисе компании на улице Ткачей передал "специалистам" 15 тысяч долларов США.

В течение шести месяцев, вплоть до мая 2021 года, на сайте организации мужчина искал нужную ему квартиру, но безрезультатно. А затем и вовсе наткнулся в интернете на информацию, что данный кооператив прекратил свою деятельность на территории России. Аккаунт жертвы мошенников оказался заблокированным, а на телефонные звонки никто из сотрудников компании не отвечал.

Сейчас полицией организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению злоумышленников.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в свердловском ГУ МВД дали советы, как не стать жертвой мошенников.