"Люди уже к Путину обращаются": Кобылкин отчитал Минтранс за рост цен на морковку

Врио заместителя секретаря генсовета "Единой России" Дмитрий Кобылкин пообещал сегодня передать в администрацию президента список регионов, где "ведется плохо или вообще не ведется" работа по снижению стоимости так называемого борщевого набора. При этом, по словам Кобылкина, за минувшую неделю в среднем по России стоимость набора снизилась на 11%, а между сетями и производителями заключено более сотни соглашений.

На заседании рабочей группы по снижению стоимости овощей Кобылкин особо раскритиковал Минтранс, поскольку доля транспортных расходов в себестоимости продуктов значительно выросла. Когда глава одного из департаментов Минтранса пожаловался на рост стоимости шин для с/х "КамАЗов", Кобылкин ответил: "На самотек это все отдавать нельзя. Мы должны регулировать эту историю. Мы не можем народу сказать, что из-за того, что колесо к "КамАЗу" подорожало, они не могут купить морковку. Если люди уже к Путину обращаются по этой теме… Так можно и до мышей дойти".

Представитель Минсельзхоза на совещании подтвердил как некоторое снижение стоимости овощей, так и проблему логистики. По его словам, стоимость перевозок выросла "где-то – даже кратно". "Доля логистики очень серьезно растет в себестоимости", - рассказал представитель министерства. Он добавил, что решается и вопрос сбыта фермерской продукции через онлайн-платформы. Например, ожидается, что в ближайшее время соглашение о реализации фермерской продукции будет подписано с Ozon.

Заместитель министра промышленности и торговли Никита Кузнецов сообщил, что увеличивается и количество ярмарок, правда, не такими темпами, как хотелось бы: задача стоит увеличить их число в два раза по сравнению с 2019-м годом, пока удалось увеличить цифру лишь на 30%. Лидерами по приросту ярмарок стали Тамбовская, Ульяновская и Ярославская области, а также Ставрополье.