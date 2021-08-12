Губернатор Тюменской области подвёл итоги года

Губернатор Александр Моор во время пресс-конференции рассказал об итогах работы властей за последний год, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Год был испытанием нас на прочность. Показатель развития – создание семей и рождение детей. За полгода – 9 тыс. 71 ребёнок, это немого, но больше, чем за такой же период прошлого года. А вот семей за такой же период 2021-го создано на 40% больше. Одна из главных тем – коронавирус. 523 тыс. получили первый компонент прививки. Необходимый показатель коллективного иммунитета – 60% взрослого населения, у нас в области это 703 тыс. жителей", - сказал Моор.

Система здравоохранения работает на пределе возможностей, именно поэтому продлевают ограничения.

"У нас работает 18 моногоспитталей на 3 тыс. 369 коек, свободно из них 10-11%. Очень надеюсь, что тренд на стабилизацию ситуации зарождается", - сказал Моор.

В 2021 г. предусмотрено строительство шести фельдшерско-акушерских пунктов – пяти в Ярковском районе и одного – в Сорокинском, и капитальный ремонт на 10 объектов здравоохранения.

"Важно было сохранить экономический потенциал, помочь бизнесу. Например, общий объём предоставленных льгот – 10 млрд руб.", - сказал Моор.

С 2020 г. многодетные родители могут выбрать, что нужнее – бесплатный земельный участок или целевая выплата на улучшение жилищных условий, размер которой – 323 тыс. 250 руб. (усредненная кадастровая стоимость участка в 10 соток в Тюменской области). На четвертого и последующего детей предусмотрена доплата 64 тыс. 650 руб. В 2021 г. участки были предоставлены 142 многодетным семьям, соцвыплаты – 60 семьям. В очереди на предоставление земельного участка – 3 тыс. 692 семьи.

"Ожидаем 1,2 – 1,23 млн т урожая, что достаточно для обеспечения региона", - сказал Моор.