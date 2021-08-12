В Екатеринбурге запретят парковаться на улицах для предотвращения пробок
Администрация Екатеринбурга прислушалась к просьбам горожан о необходимости увеличить пропускную способность улично-дорожной сети. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии. В связи с этим, специалистами было принято решение установить знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор" на следующих улицах:
- Ул. Ясная, от ул. Бардина до ул. Волгоградской;
- Ул. Волгоградская между домами № 49а и № 113;
- Пер. Банковский, от ул. Малышева до дома № 8 в пер. Банковском;
- Ул. Краснодарская (на всем протяжении);
- Промышленный проезд (на всем протяжении).
В администрации города просят водителей быть внимательными, поскольку знаки будут установлены на данных участках уже в ближайшие дни.