Дом в Антипаюте, где сгорели три человека, был построен в 2013 году

Сгоревший сегодня ночью дом №17 по ул. Новая в селе Антипаюта Тазовского района был построен 2013 г. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры автономного округа.

Надзорное ведомство проводит проверку из-за гибели трех человек.

"Для координации действий оперативных служб на место происшествия вылетел и.о. прокурора Тазовского района Евгений Ломовцев. В настоящее время прокуратурой района организована проверка соблюдения жилищных прав граждан, в том числе по обеспечению безопасных условий их проживания. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Напомним, пожар произошел сегодня ночью в 16-квартирном деревянном двухэтажном доме. Во время тушения пожара были обнаружены тела троих взрослых человек. Шесть человек пострадали - четверо были госпитализированы в больницу Нового Уренгоя, двое находятся на амбулаторном лечении.

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Руководство следственного управления взаимодействует с органами власти по вопросу оказания помощи пострадавшим.

Причины пожара выясняются.

Отметим, что это уже второй пожар в "деревяшке" с жертвами за эту неделю. 9 августа пожар в деревянном жилом доме в Лабытнанги унес жизни сразу пяти человек.