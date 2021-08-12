12 Августа 2021
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
пожар, деревянный дом (2021) | Фото: 89.mchs.gov.ru

Дом в Антипаюте, где сгорели три человека, был построен в 2013 году

Сгоревший сегодня ночью дом №17 по ул. Новая в селе Антипаюта Тазовского района был построен 2013 г. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры автономного округа.

Надзорное ведомство проводит проверку из-за гибели трех человек.

"Для координации действий оперативных служб на место происшествия вылетел и.о. прокурора Тазовского района Евгений Ломовцев. В настоящее время прокуратурой района организована проверка соблюдения жилищных прав граждан, в том числе по обеспечению безопасных условий их проживания. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Напомним, пожар произошел сегодня ночью в 16-квартирном деревянном двухэтажном доме. Во время тушения пожара были обнаружены тела троих взрослых человек. Шесть человек пострадали - четверо были госпитализированы в больницу Нового Уренгоя, двое находятся на амбулаторном лечении.

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Руководство следственного управления взаимодействует с органами власти по вопросу оказания помощи пострадавшим.

Причины пожара выясняются.

Отметим, что это уже второй пожар в "деревяшке" с жертвами за эту неделю. 9 августа пожар в деревянном жилом доме в Лабытнанги унес жизни сразу пяти человек.

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Теги: пожар, деревянный дом, погибшие, пострадавшие



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