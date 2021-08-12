В Крыму после ливней затопило участок трассы "Таврида"

На востоке Крыма сильные ливни подтопили участок федеральной трассы "Таврида".

"На участке трассы "Таврида" в Ленинском районе (км 54- км 55) движение временно осуществляется по направлению село Ленино - село Ильичева (км 55 с выездом на км 64)", - , сообщает оператор дороги ФКУ Упрдор "Тамань".

Накануне из-за дождей было затруднено движение на трассе Симферополь - Ялта.

Кроме того, вода из переполненного водоема заблокировала дорогу между селами Краснолесье и Доброе. Подтоплено четыре домовладения и 11 придомовых территорий. Шесть человек, в том числе ребенок, отселены из Краснолесья в пункт временного размещения в соседнее село.

На 12 августа в Крыму вновь объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, сильные дожди шли на полуострове с начала лета до середины июля. 1 июля сообщалось, что продажи туров в Крым упали после наводнения в 10-11 раз.