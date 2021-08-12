12 Августа 2021
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Документ (2020) | Фото: Накануне.RU

В ЦОН опровергли сообщения о незаконном сборе подписей на выборы в Каменске-Уральском

В Центре общественного наблюдения за выборами в Свердловской области прокомментировали сообщения о неизвестном сборщике подписей, который якобы представляется полицейским.
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Накануне в сообществе "Черный список Каменск-Уральский" на условиях анонимности появилась информация о незаконном сборе подписей.

"Зашел молодой человек по гражданке сегодня на предприятие к нам, быстренько показал непонятное удостоверение. Сказал, что полиция, раздал листовки про мошенников и попросил расписаться всех, что он раздал листовки – ФИО и подпись. Потом сел в машину и уехал. Тогда только поняла, что не полиция, позвонила в ОВД, от них никто не ходит. Явно подписи на выборы собирают таким образом", - написала неизвестная жительница города.

Как сообщили Накануне.RU в Центре общественного наблюдения за выборами в Свердловской области, данная информация не соответствует действительности.

"Сбор подписей в ходе избирательных кампаний завершен, описанное событие не имеет отношения к выборам. Общественники рекомендуют беречь персональные данные", - заявили в ЦОН.

Напомним, в сентябре на Среднем Урале пройдут выборы в Законодательное собрание региона.

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Теги: подписи, выборы, Каменск-Уральский, ЦОН



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