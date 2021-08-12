В школах Липецкой области с 1 сентября отменяют оценки и домашние задания

С 1 сентября на безоценочную систему в школах переходят во всех муниципалитетах Липецкой области, сообщает областной департамент образования.

В прошлом учебном году эксперимент был поставлен в 30 школах десяти муниципалитетов (год назад мы писали о восьми школах города). Теперь его распространят на все муниципальные образования региона. К 93 классам, использующим механизмы "гуманной педагогики", присоединят еще 27 классов.

Вместо обучения школьников будут вовлекать в "активное управление образовательной организации". Домашние задания отменяются. Все это делается в рамках "Новой школы".

Вице-губернатор Анатолий Якутин заявил, что оценки не нужны и "нужно сформировать у детей интерес к познанию нового, дать им возможность самостоятельно делать открытия". Ранее Якутин работал в "Сбербанке". Против оценок выступает и его шеф Герман Греф.

"Разрушать не строить", - написала по этому поводу ведущая Анна Шафран.

Интересно, что бы сказали авторы великих открытий о таком "обучении" в школе - без оценок и домашних заданий.

Напомним, с 2018 года на Украине с первого класса тоже запущена "Новая школа" - с отменой домашних заданий и оценок. Одним из мотивов ее введения был разрыв с советской моделью образования.