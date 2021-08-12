12 Августа 2021
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Общество Центральный ФО В России Липецкая область
оценка, отметка, школьный дневник (2018) | Фото: mamul.am

В школах Липецкой области с 1 сентября отменяют оценки и домашние задания

С 1 сентября на безоценочную систему в школах переходят во всех муниципалитетах Липецкой области, сообщает областной департамент образования.
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В прошлом учебном году эксперимент был поставлен в 30 школах десяти муниципалитетов (год назад мы писали о восьми школах города). Теперь его распространят на все муниципальные образования региона. К 93 классам, использующим механизмы "гуманной педагогики", присоединят еще 27 классов.

Вместо обучения школьников будут вовлекать в "активное управление образовательной организации". Домашние задания отменяются. Все это делается в рамках "Новой школы".

Вице-губернатор Анатолий Якутин заявил, что оценки не нужны и "нужно сформировать у детей интерес к познанию нового, дать им возможность самостоятельно делать открытия". Ранее Якутин работал в "Сбербанке". Против оценок выступает и его шеф Герман Греф.

"Разрушать не строить", - написала по этому поводу ведущая Анна Шафран.

Интересно, что бы сказали авторы великих открытий о таком "обучении" в школе - без оценок и домашних заданий.

Напомним, с 2018 года на Украине с первого класса тоже запущена "Новая школа" - с отменой домашних заданий и оценок. Одним из мотивов ее введения был разрыв с советской моделью образования.

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Теги: школа, оценки



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