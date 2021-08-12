ТМК поставила высокотехнологичную продукцию для сталеплавильного производства "Северстали"

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) поставила новую продукцию для сталеплавильного производства "Северстали".

Как сообщили в пресс-службе ТМК, предприятие ЭТЕРНО (входит в ТМК) впервые изготовило опорную раму поворотного рабочего стола. Деталь является ключевым конструкционным элементом оборудования для перемещения сталеразливочных ковшей.

Продукция служит для закрепления и перемещения ковшей на разных этапах сталеплавильного производства. Изделие имеет массу 54 тонны, высоту 1,3 метра и диаметр 8 метров. Деталь выполнена из конструкционной низколегированной стали, применяющейся в сварных металлоконструкциях металлургического комплекса. Эксплуатация предусмотрена при температуре от -70 до +425 градусов по Цельсию.