На Южном Урале администрацию района обязали построить новые очистные сооружения

Суд обязал администрацию Красноармейского района в течение четырех лет обеспечить строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в селе Миасское, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Действующие очистные сооружения были введены в эксплуатацию в 1970 году. Сейчас они находятся в нерабочем состоянии, очистка канализационных вод надлежащим образом не производится.

Однако мэрия не принял мер по недопущения сброса неочищенных вод в реку. В связи с этим прокурор обратился в суд.